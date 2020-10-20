Бразилиа, , 10:54 — REGNUM В первой половине 2020 года в Бразилии зарегистрировано 25 712 насильственных смертей, что равняется одному убитому в каждые 10 минут. Об этом сообщает отчёт Бразильского форума общественной безопасности.

Таким образом, ситуация ухудшилась по показателям на 7,1%, несмотря на пандемию коронавируса и предпринятые меры по самоизоляции и социальной дистанции.

Согласно представленной статистике, были убиты около 2500 женщин. Помимо этого, более 3000 мирных жителей были убиты правоохранительными органами во время полицейских операций.

Общественники Бразилии подчеркнули, что «эти цифры сломали тенденцию к снижению насильственных преступлений, начавшуюся в 2018 году».