Стокгольм, , 10:57 — REGNUM Многие критиковали Швецию за ее волюнтаризм при ответе на угрозу пандемии коронавирусной инфекции. В частности, обвинения звучали в адрес государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла за то, что он со своими коллегами следовал стратегии, основной частью которой якобы было достижение «стадного иммунитета к коронавирусу». Однако в своем интервью британскому изданию New Statesman Тегнелл отверг эти обвинения.

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В марте этого года, когда COVID-19 распространялся по Европе, государства по всему континенту вводили строгие ограничения. Особняком стояла только одна страна: Швеция, подчеркивают журналисты.

Архитектором всей стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом оказался не премьер-министр Стефан Лёвен, а ее государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

И сторонники, и противники охарактеризовали стратегию Швеции как стремление к «стадному иммунитету»: позволить большинству населения заразиться COVID-19 в надежде на выработку органического сопротивления вирусу.

«Это неправда — мы, как и другие страны, пытаемся максимально замедлить распространение… Намекать на то, что мы позволяем болезни просто исчезнуть без принятия каких-либо мер, чтобы попытаться ее остановить, — неверно», — заявил Тегнелл.

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