Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Skittles представила специальный «зомби-костюм», созданный для празднования Хеллоуина. Об этом сообщалось 19 октября на официальной странице бренда в Twitter.

https://twitter.com/Skittles/status/1318221744444825600

Костюм выглядит как огромная упаковка конфет Skittles — по словам представителей компании, он отлично подойдёт для социального дистанцирования. Его нельзя будет приобрести в магазинах, однако можно будет выиграть в конкурсе DareTheRainbow.

Напомним, Skittles — это жевательные конфеты с фруктовым вкусом, созданные компанией Mars Inc. Впервые они были выпущены в продажу в 1974 году.