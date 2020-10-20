Ижевск, , 10:45 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 октября провели 454 228 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3110 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4090 исследований.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 18 октября — 5144 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в регионе выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7645 случаев.

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