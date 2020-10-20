Токио, , 10:44 — REGNUM В игре Splatoon 2 пройдёт событие Splatoween, посвящённое празднованию Хеллоуина. Об этом 20 октября сообщает издание Eurogamer.

В рамках ивента геймеры смогут присоединиться к одной из двух команд: «Сладость» (Treat) или «Гадость» (Treat). Помимо этого, в игре появятся тематические декорации и косметические предметы.

Напомним, в последний раз Splatoween проходил в 2018 году. Тогда победу одержала команда «Сладость».

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