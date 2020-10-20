Париж, , 11:04 — REGNUM Террористический акт, совершенный на прошлой неделе, в результате которого был убит и обезглавлен 47-летний учитель Сэмюэль Пати, стал лишь одним из многих чудовищных преступлений во Франции за последние годы.

В эфире телеканала SVT аналитик Шведской военной академии Филипп Алин попытался объяснить, почему французы вновь и вновь сталкиваются с вопиющими актами терроризма.

По его словам, неудивительно, что в стране происходят повторяющиеся акты устрашения мирных граждан.

«Франция была страной, граждан которой больше всего поехало воевать в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2011—2016 годах», — заявил Алин.

«Почему это происходит именно сейчас?», — поинтересовались журналисты.

«Нам придется по-разному бороться с угрозой из этой экстремальной среды. Салафитские джихадистские террористические группы могут приходить и уходить, но ведь сама их идеология продолжает существовать», — объяснил эксперт.

После террористической атаки на французский сатирический журнал Charilie Hebdo в январе 2015 года в стране произошла целая череда нескольких нападений на мирных граждан. Осенью того же года в Париже было организовано сразу несколько терактов — мишенью стали концертный зал «Батаклан», несколько баров и ресторанов, а также футбольный стадион. 16 октября французы и весь мир был потрясен вопиющим убийством учителя Сэмюэля Пати.

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