Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Петербурге избавляются от корпусов дореволюционного Выборгского парка конно-железных дорог в Нейшлотском переулке, 17. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в городском филиале ВООПИиК.

Градозащитники требовали сохранить корпуса через суд, так как депо Выборгского парка общества конно-железных дорог было возведено в конце XIX века, а его корпуса сохранились с незначительными перестройками до наших дней, утверждают активисты.

Тем не менее в реестре недвижимости корпуса числились построенными в 1971 году. Градозащитники потребовали через суд исправить дату постройки в кадастре, однако как только компания-застройщик «ЮИТ» была привлечена к процессу в качестве заинтересованного лица, спорные здания начали сносить.

На месте дореволюционного парка собираются возвести жилье.

«В таких случаях градостроительный кодекс запрещает снос в отсутствие разрешения на строительство, которое до настоящего времени не получено. Градозащитники вызвали полицию. Разрешительные документы на снос на строительной площадке отсутствовали, их отказались показать даже полиции», — утверждают активисты.

Заметим, градозащитники уже не первый раз пошли в суд с жалобой на незаконное «омоложение» исторических построек Петербурга в кадастре, что приводило к попытке их уничтожения или сносу, так как в Северной столице запрещено демонтировать здания старше 1917 года.

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