Кострома, , 10:40 — REGNUM В Кологривском районе Костромской области многодетная мать вынуждена учить детей на дому из-за отсутствия школьного автобуса — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В сельской школе». Владимир Маковский

За помощью к журналистам обратилась жительница посёлка Ужуга Виктория Лундовских. Женщина воспитывает троих детей, двое из которых не посещали школу на протяжении месяца.

«Школы в нашем посёлке нет. У меня маленькая дочка и два сына — один учится в восьмом классе, другой в первом. Они ездят в школу, расположенную в административном центре нашего сельского поселения — посёлке Ужуга. От нас она находится в 18 километрах. В середине сентября к нам перестал ездить школьный автобус, потому что в школе просто не могут найти водителя. Я обращалась и в местный отдел образования, и к директору школы, но ответ был один — потерпите».

Женщина переживает, что не может обеспечить детям качественное образование своими силами.

«Я уже месяц учу детей сама. Но это неправильно — я не смогу дать детям знания в том объёме, в котором это делает учитель. В первом классе в голову ребёнка закладываются основные знания, у старшего сына в следующем году ЕГЭ. Здесь нужен более серьёзный подход», — сказала Лундовских.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в департамент образования и науки Костромской области.

«Эта ситуация не нормальна. Муниципалитет обязан обеспечить доставку детей в общеобразовательную организацию. Я займусь этим делом, департамент восстановит нарушенные права детей», — пообещал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

После вмешательства департамента решение проблемы было найдено — по распоряжению главы местной администрации возить детей в школу каждый день будет рейсовый автобус. Сопровождать ребят в пути будут учителя Ужугской школы.