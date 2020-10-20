Тюмень, , 10:39 — REGNUM В Тюменской области исполнительные органы государственной власти для снижения рисков распространения COVID-19 до 1 ноября 2020 года с обращениями будут работать дистанционно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Гражданам и представителям юридических лиц необходимо направлять обращения по телефону, «Почтой России», через официальный портал (https://admtyumen.ru/) органов государственной власти Тюменской области, с помощью факсимильной связи, на адреса официальной электронной почты, через ящики для корреспонденции.

Напомним, в регионе суточный прирост заражений коронавирусом с 61 случая 22 сентября 2020 года увеличился до 142 случаев 19 октября.