Ижевск, , 10:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 октября выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7645 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 153 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 5406 человек. 133 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2106 человека. Из их числа 1393 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 606 — в состоянии средней степени тяжести, 107 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, до 20 октября 23 больницы Удмуртии получат 30 автомобилей LADA Vesta, которые будут использоваться в качестве санитарного транспорта. На машинах будут осуществляться выезды мобильных бригад медиков к пациентам, а также транспортироваться материалы на анализы.

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