Белград, , 10:44 — REGNUM В Белграде 20 октября празднуют памятную дату — день освобождения во Второй мировой войне. В этот день, 76 лет назад, была завершена военная операция в Белграде, благодаря которой столица Югославии была освобождена от оккупации, длившейся 1287 дней. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Военная операция проходила с 21 сентября по 22 октября 1944 года, когда оккупанты были отброшены на линию, откуда снаряды артиллерии противника больше не могли нанести урон Белграду.

Белград стал единственной столицей Европы, освобождение которой проходило при равном участии обычной национальной армии, народно-освободительной армией Югославии, и вооружённых формирований великих держав, а именно Красной армии СССР.

После освобождения Белград стал военным, политическим и административным центром новой Югославии.

Высшие должностные лица отдают дань памяти и возлагают венки на памятники неизвестному герою на Авале, могилу советских солдат и освободителей Белграда.