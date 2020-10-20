Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве на остановках общественного транспорта разместят аппаратно-программные комплексы, собирающие MAC-адреса пользовательских устройств, сообщает 20 октября газета «Коммерсантъ».

Заказ Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы размещён на сайте госзакупок. На систему потратят 155,2 млн рублей. За эти деньги в течение полугода на остановках и пешеходных стелах установят 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса с Bluetooth‑ и Wi-Fi-устройств на растоянии до 50 метров.

В ЦОДД пояснили, что подобная практика применяется в Сингапуре, Лондоне и Берлине и не предполагает сбор персонифицированных данных. Целью работ станет улучшение движения городского транспорта и качества пешеходных перемещений.

Аукцион уже состоялся, но закупку приостановили по жалобе одного из участников конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, система регистрации при входе в ночные заведения вступила в силу в городе Москве. Начиная с 19 октября на входе в ночной клуб, бар или дискотеку посетители будут обязаны зарегистрироваться с помощью СМС или QR-кода.

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