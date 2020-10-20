Брянск, , 10:38 — REGNUM В Брянской области 20 октября зарегистрировано 124 случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 984 теста, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом, в Брянской области выявили 11 тыс. 207 носителей коронавируса. Выздоровел 8591 человек, из которых 21 пациент выписан за истекшие сутки.

С начала пандемии лаборатории региона провели 206 тыс. 546 исследований на коронавирус.