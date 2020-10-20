Челябинск, , 10:36 — REGNUM В Челябинской области официально создан туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Целью является развитие въездного, внутреннего, детского и социального туризма. Среди целей также значится и поддержка развития объектов туристской индустрии. Новый кластер объединит территории Катав-Ивановского, Кусинского, Ашинского, Саткинского и Чебаркульского районов. Также в него войдут территории Миасского, Златоустовского, Карабашского, Трёхгорного, Чебаркульского и Усть-Катавского городских округов.

Власти надеются на то, что новый кластер станет стимулом к развитию экологического туризма. Также чиновники питают надежды на то, что с его помощью получится развивать особо охраняемые территории как регионального, так и федерального значения. По их мнению, это даст возможность уменьшить на объекты антропогенную нагрузку и положительно повлияет на сохранение природы.