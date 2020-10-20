Псков, , 10:33 — REGNUM Новый очаг распространения коронавирусной инфекции выявлен в Псковском гуманитарном лицее, сообщил 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В учебном заведении зафиксировано уже 19 случаев заражения.

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Тем временем в целом за последние сутки в регионе выявлено 85 новых носителей коронавируса, общее количество подтвержденных случаев достигло 6707 за всё время пандемии. Количество выздоровлений за сутки не изменилось и составляет 4376 выписанных. Новых летальных исходов также не было, в списке жертв — 67 жителей Псковщины. За последние сутки в регионе проведено 1166 тестов на коронавирус.

«Постарайтесь донести до своих родных и близких, что следовать не очень удобным рекомендациям намного лучше, чем лежать в больнице. Берегите себя и окружающих», — обратился к жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

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