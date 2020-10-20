Петрозаводск, , 10:45 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки зарегистрирован 45-й летальный исход от болезни COVID-19. В госпитале для ветеранов войн скончалась петрозаводчанка, 1935 года рождения. Об этом 20 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, из-за хронических заболеваний, которыми страдают многие люди в пожилом возрасте, болезнь у пациентки протекала в очень тяжелой форме.

«В целом, на сегодняшний день смертность от COVID — 19 в республике составляет 7,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель гораздо выше — 16,6 случая на 100 тысяч населения», — резюмировал глава республики.

Всего за прошедшие сутки в Карелии выявлено 70 новых случаев заражения, что на 14 случаев больше, чем сутками ранее. Среди инфицированных восемь детей. Из общего числа выявленных за сутки у 55 человек есть признаки заболевания, 15 человек — бессимптомные.

В числе новых инфицированных 38 выявлены в Петрозаводске, пять — в Кондопоге, по четыре — в Калевальском и Пряжинском районах, по три — в Костомукше, в Кемском и Олонецком районах, по два — в Пудоже, Прионежье и Лахденпохском районе. По одному новому случаю выявлено в деревне Алатту Питкярантского района, в Беломорске, в Сегеже и поселке Ледмозеро Муезерского района.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусной инфекцией заразились 5376 человек, из них 4005 человек уже выписаны, в том числе 35 — за последние сутки.

«В стационарах находятся 299 человек, из них в состоянии средней тяжести — 286 (плюс три за сутки), тяжелых — девять, на аппарате ИВЛ — четыре», — подытожил Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1572 человека, в том числе 14 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 83 человека умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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