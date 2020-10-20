Азов, Ростовская область, , 10:39 — REGNUM Главный врач центральной горбольницы Азова (Ростовская область) Вадим Бридковский назвал способ, который поможет снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Это соблюдение санитарных требований: масочный режим, социальная дистанция. Необходимо также избегать посещения многолюдных мест.

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"Мы не шутим, не пугаем. Мы говорим простые способы, как предотвратить близких от смертельного исхода. Иных способов в настоящее время, к сожалению, нет. К сожалению, медицинские работники не боги, они не могут спасти часть пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания, которые входят в зону риска», — сказал Бридковский.

ИА REGNUM напоминает, что Бридковский сообщил также о случаях заражения коронавирусом среди медицинских работников.

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