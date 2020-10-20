Москва, , 10:32 — REGNUM На завершившемся недавно съезде РСПП подведены итоги «Премии в сфере корпоративного налогообложения-2020», учредителями которой являются PwC в России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Компания победила в номинации «Налоговый проект года» с проектом «Автоматизация экспортного пакета». Его реализация осуществлялась в четырех регионах присутствия АО «Апатит» (объединяет производственные активы «ФосАгро»): Вологодской, Мурманской, Саратовской и Ленинградской области. В ходе проекта удалось унифицировать работу таможенных декларантов всех четырех площадок предприятия, интегрировать учетную систему с системами таможенных декларантов и таможенных брокеров, обеспечив получение необходимых данных для подтверждения экспорта.

В ходе проекта внедрены решения, позволяющие автоматически формировать электронный реестр документов и передавать его прямо из учетной системы в налоговую инспекцию. До автоматизации сбора экспортного пакета и формирования электронного реестра для подтверждения ставки НДС 0% предприятие было вынуждено направлять в налоговый орган большое количество копий документов на бумажных носителях. В течение года в инспекцию направлялось порядка 90 тыс. листов.

«Мы благодарны учредителям Премии и экспертному сообществу за высокую оценку нашей работы, — говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Хочу также выразить большую признательность всем участникам данного проекта. Он является развитием проекта «Автоматизация ответов на требования налоговой инспекции», которому в 2019 году была присуждена премия в сфере корпоративного налогообложения. Эти проекты являются звеньями большой программы по переводу ключевых функций на цифровые платформы, которая реализуется в компании уже несколько лет. Благодаря цифровизации мы смогли сосредоточиться на стратегическом управлении активами для того, чтобы обеспечить ФосАгро двузначные темпы роста производства при одновременном укреплении лидирующих позиций в отрасли на кривой затрат».

«Премия в сфере корпоративного налогообложения» проводится уже пять лет.

«За это время мы проанализировали налоговые функции многих компаний и можем с уверенностью отметить, что налоговые департаменты не просто успешно справляются со своими обязанностями, но и в целом идут на опережение, прогнозируют будущие шаги для повышения эффективности финансового планирования организаций, — отметила партнер налоговой и юридической практики PwC в России Екатерина Лазорина. — Рада объявить о завершении Премии в этом году. Надеюсь, что в следующем — интерес к ней вырастет еще больше, поскольку исполнение обязанностей налогоплательщика с каждым годом становится все более значимой, сложной и ответственной задачей, имеющей непосредственное отношение к развитию бизнеса компаний».

«Премия подтвердила свою значимость для профессионального сообщества и в текущих непростых экономических условиях, — считает президент РСПП Александр Шохин. — Налоговые команды участников конкурса показали свою высокую эффективность, готовность к адаптации, высокий уровень цифровизации налоговой функции. Это позволило успешно ответить на новые вызовы и обеспечить устойчивость функционирования бизнеса даже в условиях высокой неопределенности и ограничений на ведение деятельности».

Напомним, на прошлой неделе ФосАгро во второй раз завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019», проводимого РСПП. Самая престижная награда в мире российского бизнеса вручалась лишь дважды, и оба раза им была удостоена компания «ФосАгро».

Принимая решение о присуждении Гран-При, жюри отметило устойчивую динамику роста производственных показателей компании, рост производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия и масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

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