Москва, , 10:35 — REGNUM Прокуратура Москвы считает, что приговор, который был вынесен актеру Михаилу Ефремову за участие в ДТП со смертельным исходом, законен, и должен быть оставлен без изменений. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — сообщили в пресс-службе.

При этом 20 октября в Мосгорсуде будут рассмотрены апелляционные жалобы актера и его адвокатов назначить условный срок лишения свободы, а в случае, если суд решит, что это невозможно, назначить ему колонию-поселение, с более мягкими условиями содержания.

Заседание суда начнется в 11:00 мск и из-за роста выявляемых случаев заражения коронавирусом в доступ слушателей и журналистов в здания судов временно приостановлен. При этом, как рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, в данном случае для журналистов, печатных и пишущих СМИ будет сделано исключение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что семья осуждённого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова отказалась продолжать переговоры о примирении с семьёй погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

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