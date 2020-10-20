Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1194 случая заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны. Сообщение об этом 20 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 19 857 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 8666 человек победили инфекцию, в том числе 328 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 158 человек с диагнозом COVID-19, из них 15 в течение последних суток, что также является антирекордом для страны. В стационаре лечат 2862 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1420. На карантин поместили 6407 человек.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству выявленных носителей коронавируса в Грузии был зафиксирован 18 октября, когда за сутки выявили 1192 случая заражения SARS-CoV-2. В тот день произошел скачок этого показателя по сравнению с предыдущим днем почти на 25%.

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