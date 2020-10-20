Монреаль, Канада, , 10:38 — REGNUM На 27 млн авиапассажиров приходится один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Такими данными располагает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), сообщает британское издание Express.

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С начала года авиакомпании перевезли по всему миру 1,2 млрд пассажиров. Случаев заражения коронавирусом на борту зафиксировано 44.

«Это один случай на каждые 27 миллионов путешественников», — отметил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл.

Эксперты пояснили, что передаче вируса в самолёте препятствуют высокие спинки кресел, постоянная замена воздуха на борту, вертикальное направление потоков в салоне и то, что люди сидят лицом вперед. Так они не вдыхают воздух, выдыхаемый соседями. Они добавили, что маски на пассажирах также защищают от передачи вируса.