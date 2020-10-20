Посёлок Бреды, Челябинская область, , 10:27 — REGNUM В Брединском районе Челябинской области тушат крупный лесной пожар. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На 09.00 по местному времени (07:00 мск) площадь возгорания составляла 980 га. Пожар низовой. Тяжёлая техника выполнила опашку по всему периметру пожара. На утро 20 октября горение шло отдельными очагами.

Угрозы населённым пунктам не имеется, отмечают в МЧС.

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