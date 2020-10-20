Петропавловск-Камчатский, , 10:27 — REGNUM На Камчатке в ночном небе удалось приостановить незаконное проникновение в воздушное пространство РФ самолёта условного противника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе восточного военного округа.

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В небе над Камчаткой самолёт МиГ-31 на большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство РФ противника.

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, вылетевший с аэродрома в Елизово, обнаружил нарушителя и вынудил его совершить посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», который ранее с курсантами на борту вышел из Севастополя, прошёл Средиземное море и обогнул Европу, в настоящее время движется Балтийской проливной зоной по направлению к Балтийску (Калининградская область).

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