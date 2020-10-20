Пермь, , 10:25 — REGNUM В городе Чайковский Пермского края в центральной горбольнице сломался аппарат компьютерной томографии — единственный в муниципалитете. Теперь коронавирусную инфекцию диагностируют с помощью рентгеновских аппаратов, сообщает лечебное учреждение.

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В больнице отметили, что из-за с повышенной нагрузки на компьютерный томограф произошло аварийное отключение системы охлаждения аппарата. Сервисная служба проведет попытку удаленной диагностики неполадок. В случае необходимости в рамках действующего договора на техническое обслуживание в Чайковскую ЦГБ незамедлительно будет направлен инженер.

«Диагностический процесс прерван не будет. В соответствии с рекомендациями 8.1 по диагностике COVID-19 все лучевые методы обследования будут осуществляться на цифровых рентгеновских аппаратах», — подчеркнули в медучреждении.

Напомним, в начале октября КТ сломался в Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн. По данным минздрава, регион имеет в наличии четыре аппарата КТ в Перми и восемь в других муниципальных образованиях. Губернатор Дмитрий Махонин попросил у президента Владимира Путина федеральную поддержку — три компьютерных томографа.

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