Кызыл, , 10:25 — REGNUM В Туве восстановлено электроснабжение. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

По данным «Россетей», социально-значимые объекты, в том числе медицинские учреждения, во время отключения получали энергию от резервных источников.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил, что энергетики справились за короткий срок. Он попросил все аварийные службы «оценить свои структуры, проверить исправность дополнительных источников энергии, уровень взаимодействия»

«Впереди суровая зима, надо быть готовым ко всем нештатным ситуациям», — резюмировал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября вся Тува оказалась обесточена из-за аварийного отключения. Электроэнергию потребителям вернули в короткие сроки.

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