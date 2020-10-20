Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Кара Эллисон, старший нарративный дизайнер игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, покинула проект. Об этом 20 октября сообщает издание PCGamer.

Компания Paradox Interactive не стала комментировать причины ухода Эллисон из проекта. Издатели лишь поблагодарили её за проделанную работу и отметили, что многие из её наработок войдут в итоговую версию Bloodlines 2.

Напомним, релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ожидается в 2021 году. Разработкой проекта занимается студия Hardsuit Labs.

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