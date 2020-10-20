Москва, , 10:30 — REGNUM Уроженец Дагестана Рамазан Абдулхаликов признан виновным по делу о финансировании боевиков на Ближнем Востоке. Он приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

Установлено, что с июля 2016 по ноябрь 2018 года Абдулхаликов был участником группы в одном из мессенджеров, созданной для финансирования террористической организации на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 человек. Они собирали деньги и перечисляли их на банковские карты участников незаконного вооруженного формирования.

Второй Западный окружной военный суд в Москве признал Абдулхаликова виновным в содействии террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В ходе расследования данного уголовного дела в Москве, Московской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии были задержаны 15 соучастников. Девять из них ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы вплоть до 12 лет. Дела в отношении двоих задержанных рассматриваются в суде, а в отношении еще трех соучастников расследование продолжается.