Азов, Ростовская область, , 10:22 — REGNUM В Азове (Ростовская область) из-за коронавирусной инфекции сократилось число медиков, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. При этом поток заболевших растёт, что связано с игнорированием санитарных требований. Об этом сообщил главный врач центральной горбольницы Азова Вадим Бридковский.

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«Количество докторов, которые могут оказать медицинскую помощь сокращается. Только за сегодняшний день [19 октября] три доктора не вышли на работу по причине температуры +40. Это основные доктора, которые оказывали медицинскую помощь на дому. К сожалению, мы с вами не смогли их уберечь от данной инфекции. У нас очень прискорбная новость: у нас один доктор умер от коронавирусной инфекции. Доктор, который тоже оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — отметил профессор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Бридковский заявил, что медицинская система работает на пределе своих возможностей из-за масштабов коронавирусной эпидемии. Он призвал азовчан строго соблюдать элементарные санитарные требования.

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