Челябинск, 20 октября 2020, 10:21 — REGNUM В Челябинске Следственный комитет ведёт проверку по факту возможного отказа инвалиду-колясочнику в помощи. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Поводом для мероприятий стали публикации в СМИ. Из них следовало, что должностные лица соцзащиты и местного самоуправления якобы отказали человеку в помощи с посещением обязательных лечебных процедур. Барьером на пути инвалида стал не обустроенный подъезд жилого дома в Металлургическом районе.
По результатам проверки следователи примут соответствующие меры. Ход мероприятия контролирует лично и.о. руководителя управления Степан Шульга.