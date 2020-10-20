Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии плохо налажен процесс лечения пациентов с COVID-19, находящихся дома, а многие жители не понимают, как он должен проходить. Об этом 19 октября сообщила народный омбудсмен страны Нино Ломджария на своей странице в соцсети Facebook.

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«Очевидно, что правила домашнего лечения при заражении непонятны населению. Многие утверждают, что не получают медицинскую помощь и консультации в течение нескольких дней», — написала Ломджария.

Она призвала соответствующие ведомства объяснить населению, каким образом нужно лечиться от COVID-19, а также, как часто врач должен связываться с пациентом, находящимся дома. Кроме того, Ломджария отметила, что нужно понимание, какое конкретно ведомство отвечает за такое лечение, что бы жители знали, куда обращаться в случае проблем.

Стоит отметить, что в Грузии из-за резкого роста количества выявленных случаев заражения коронавирусом стали стараться размещать пациентов с COVID-19 у них дома или в оборудованных под карантинные зоны гостиницах. В больницах стараются размещать только пожилых пациентов, несовершеннолетних, а также тех, у кого сильное проявление симптомов заболевания или есть хронические болезни.

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