Монреаль, Канада, 20 октября 2020, 10:12 — REGNUM Сегодня, 20 октября, в многопользовательском шутере Hyper Scape начинается празднование Хеллоуина. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале проекта.
В рамках ивента геймеры смогут поиграть в Hyper Scape в «обновлённых мрачных декорациях». Помимо этого, им будут доступны особые косметические предметы и временный режим «Тёмная пелена».
Напомним, Hyper Scape — это «королевская битва», разработанная студией Ubisoft Montreal. Её релиз состоялся в августе 2020 года.
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