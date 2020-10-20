Монреаль, Канада, , 10:12 — REGNUM Сегодня, 20 октября, в многопользовательском шутере Hyper Scape начинается празднование Хеллоуина. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале проекта.

В рамках ивента геймеры смогут поиграть в Hyper Scape в «обновлённых мрачных декорациях». Помимо этого, им будут доступны особые косметические предметы и временный режим «Тёмная пелена».

Напомним, Hyper Scape — это «королевская битва», разработанная студией Ubisoft Montreal. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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