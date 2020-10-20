Варшава, , 10:11 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский призвал жителей республики отказаться от посещения кладбищ в День поминовения усопших в связи с опасением массовых скоплений людей. Недзельский также сообщил, что в связи с пандемией было принято решение отказаться от введения дополнительного выходного дня в понедельник, 2 ноября, в День поминовения усопших. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Министр аргументировал такое решение опасением, что массовое посещение кладбищ может увеличить количество социальных связей, которые приведут к распространению коронавируса.

Недзельский отметил, что он полностью поддерживает призывы правительства оставаться гражданам по возможности дома.

Глава минздрава добавил, что празднование Дня поминовения усопших 2 ноября глубоко укоренилось в польской культуре, поэтому государство не будет закрывать кладбища и применять административные меры, ограничится лишь призывам к ответственности. Недзельский также напомнил тем, кто все-таки поедет на кладбища, что там необходимо надевать защитные маски.