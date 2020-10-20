Оренбург, , 10:09 — REGNUM Коллектив Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области обратился к пожилым жителям региона с призывом соблюдать несложные правила во время всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Ведомство рекомендует пенсионерам максимально оставаться дома, ограничить прием гостей, знакомых, родственников.

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В магазин советуют ходить в утренние часы, когда в торговом зале у кассы нет большого скопления покупателей, при этом не забывать о соблюдении безопасной дистанции. Во время поездки в общественном транспорте следует обязательно использовать защитную маску и перчатки, не забывая, что срок эксплуатация средства индивидуальной защиты составляет два часа. По возвращении необходимо обработать руки антисептиком, снять маску и перчатки внутренней стороной наружу, поместить их в пакет для утилизации, тщательно вымыть руки с мылом и обработать антисептиком.

«На почту, рынок, ярмарку, в банк, аптеку и другие места массового пребывания граждан лучше не ходить — попросите сделать это родственников более молодого возраста. Соблюдая несложные правила вы уменьшите риск подвергнуть себя заражению острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой короновирусной инфекцией», — отметили в Роспотребнадзоре, обращаясь к пожилым людям.

Добавим, с конца марта в Оренбургской области выявлено 15 626 случаев заражения коронавирусом, в том числе 137 — за последние сутки. В возрастной структуре населения сохраняется тенденция увеличения заболеваемости в старших возрастных группах.

С конца сентября из-за ухудшения эпидобстановки для пожилых граждан снова ввели режим самоизоляции. Минсоцразвития области поручено до 26 октября подготовить проекты правовых актов по приостановлению поездок лиц в возрасте 65 лет и старше на общественном транспорте с использованием «Социальной транспортной карты».

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