Челябинск, , 10:09 — REGNUM В Челябинской области за 19 октября скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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У 85-летней и 88-летней женщин и у мужчин 78 лет и 81 года были сердечно-сосудистые заболевания. Они и стали причинами их кончины.

Всего от COVID-19 с начала пандемии умерли на Южном Урале уже 145 граждан. Ещё 438 скончались по другим причинам.