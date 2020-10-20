Петропавловск-Камчатский, , 10:06 — REGNUM Среди населения Камчатки проведут опрос, чтобы выяснить, сколько доз вакцины от коронавирусной инфекции требуется региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения края.

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Как пояснила министр здравоохранения края Марина Волкова, производство вакцины от коронавируса пока ограничено в России. Поэтому власти региона намерены выяснить, сколько жителей Камчатки готовы сделать прививку от COVID-19.

Первыми прививку от коронавируса на Камчатке сделали 42 медицинских работника.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку поручил губернаторам регионов подготовить заявки на вакцину от коронавирусной инфекции.