Сингапур, , 10:06 — REGNUM Исследователи в Сингапуре разработали тест, который позволяет обнаружить COVID-19 по дыханию в течение минуты. Об этом 20 октября сообщили в национальном университете Сингапура (NUS).

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тест, который обнаруживает летучие органические соединения (ЛОС) в дыхании человека, в ходе клинических исследований с участием 180 пациентов показал точность результатов свыше 90%.

В пресс-релизе университета, на который ссылается новостной канал Channel NewsAsia, поясняется, что человек, проходящий тестирование на COVID-19, просто должен дуть в одноразовый мундштук, подключенный к «высокоточному пробоотборнику дыхания». Выдыхаемый воздух затем собирается и подаётся в масс-спектрометр для измерения. Программное обеспечение машинного обучения впоследствии анализирует профиль ЛОС и генерирует результат менее чем за минуту.

Технология, разработанная специалистами сингапурской компании Breathonix, «предлагает быстрое и удобное решение для выявления инфекции COVID-19», заявили в университете.

Как пояснил генеральный директор Breathonix доктор Цзя Чжунань, летучие органические соединения последовательно образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека.

«Различные заболевания вызывают специфические изменения в соединениях, что приводит к заметным изменениям в профиле дыхания человека. Таким образом, ЛОС могут быть измерены как маркеры таких заболеваний, как COVID-19», — добавил глава компании.

Чжунань добавил, что результаты дыхательного теста генерируются в режиме реального времени, что делает его «привлекательным решением для массового скрининга, особенно в районах с высоким человеческим трафиком».

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«Наш дыхательный тест прост в применении и не требует специально обученного персонала или лабораторной обработки», — подчеркнул генеральный директор Breathonix.

Отмечается, что клинические испытания продолжаются, и необходимы дополнительные испытания для дальнейшего повышения точности технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные разработали тест, который по анализу крови может быстро определить болел ли человек COVID-19. Тест создан на основе антител к SARS-CoV-2, выработанных иммунной системой человека. Исследователи выделили специфический для этого коронавируса шиповидный белок, который позволяет ему проникать внутрь клетки и его составляющую — так называемый рецептор-связывающий домен.

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