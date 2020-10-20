Новосибирск, , 10:04 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 октября, с подозрением на коронавирус госпитализированы 52 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3490, в районных больницах — 1105 пациентов.

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Всего в Новосибирской области проведено 631 983 теста на коронавирус. Отметим, что по данным на 19 октября с подозрением на коронавирус было госпитализировано 50 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области к очному обучению вернулись 130 классов в 49 школах — «после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий».

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