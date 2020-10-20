Челябинск, , 10:04 — REGNUM В Челябинской области вновь отмечен рост числа заразившихся коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб.

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За 19 октября в регионе выявили 113 случаев COVID-19. Для сравнения: 18 октября было обнаружено 107 заболевших.

Всего с начала пандемии на Южном Урале подтверждено уже 18 734 случая COVID-19. Больных насчитывается 3840. Выздоровели и выписаны уже 14 269.