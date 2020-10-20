Ярославль, , 10:03 — REGNUM Двухнедельные каникулы в школах Ярославля начнутся 1 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент образования мэрии Ярославля.

Школьный класс Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом принял решение о продлении осенних школьных каникул на одну неделю. При этом оговаривалось, что сроки начала и окончания каникул определяют сами учебные заведения.

«В школах города принято решение о сроках каникул с 1 по 14 ноября, кроме школ, которые ведут обучение по триместрам. Вся информация в ближайшее время будет доведена до сведения родителей. Многие школы в соцсетях уже выставили информацию. Хочу дополнить, что дошкольные учреждения образования продолжат работу в обычном режиме», — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Также в ходе общегородского совещания в мэрии были озвучены последние данные по ситуации с коронавирусом и ОРВИ в школьных и дошкольных учреждениях Ярославля. По COVID-19 находятся на карантине 4 класса в 4 школах города, в них учатся 119 человек. ПО ОРВИ на карантине 8 классов, в которых занимается 225 школьников. По коронавирусу закрыто 5 групп в 3 детских садах Ярославля, из-за ОРВИ не работает 12 групп в 8 детских садах.

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