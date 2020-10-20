Алма-Ата, Казахстан, 20 октября 2020, 10:01 — REGNUM Карасайский районный суд Алма-Аты приговорил бывшего сотрудника полиции Азата А. к десяти годам лишения свободы за смертельное ДТП, сообщает 21 октября агентство «Казинформ».
Обвиняемый также пожизненно лишен права управления транспортным средством. Отбывать наказание он будет в учреждении минимальной безопасности.
Суд также обязал бывшего полицейского выплатить 5,4 млн тенге ($12,6 тыс.) в пользу государства, 15,8 млн тенге ($36,9 тыс.) — вдове погибшего Ж. Жангазиева и 36,6 млн тенге ($85,4 тыс.) — вдове Д. Абдыканова. Еще 4,8 млн тенге ($) Азат. А выплатит за ритуальные услуги и за моральный ущерб.
Напомним, 25 мая водитель автомобиля BMW протаранил блокпост №4 в Алма-Атинской области. В результате аварии погибли двое полицейских.
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