Новосибирск, , 09:58 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 20 октября, за минувшие сутки выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет и 74 года, и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 года. Всего в регионе умерли 539 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ — 45 пациентов».

За это же время выписаны 86 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 15 305 случаев заражения коронавирусом, 13 167 человек выписаны.

Напомним, по данным на 19 октября за прошедшие сутки было выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом.