Уфа, , 10:01 — REGNUM Первый Межрегиональный фестиваль Русского географического общества «Торатау» пройдет в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского отделения Русского географического общества.

По сообщению пресс-службы общества, форум пройдет в онлайн режиме с 22 октября по 24 октября. Все его мероприятия можно будет смотреть в прямом эфире на сайте проекта. Программу форума откроет панельная дискуссия «Русское географическое общество. Регионы Урала и Поволжья».

Кроме этого, в рамках форума пройдет семинар для учителей географии в формате видеоконференцсвязи, будет работать дискуссионный клуб «Просветители Евразии», а заслуженный путешественник РФ, мастер спорта по туризму Олег Лукьянов расскажет о безопасности в туризме. Будет открыт доступ к фильмам «Вертикаль — Уфа», «Камни и Вода», «Пик Мустая», «Русское географическое общество. 175 лет Великих открытий!».

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