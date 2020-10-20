Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области определило медучреждения для госпитализации несовершеннолетних с COVID-19. Приказ размещён на региональном портале правовой информации.

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Дети и подростки с подтверждённым диагнозом будут лежать в Областной детской клинической больнице, в ГКБ № 40, а также в ДГКБ № 9 и № 11. В частности, в девятую больницу будут направлять тех пациентов, которым дополнительно потребуется помощь хирурга, травматолога, ортопеда или ЛОР-врача.

Все указанные медучреждения находятся в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вновь отдали под «коронавирусный» госпиталь екатеринбургский хоспис на базе ЦГБ № 2.

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