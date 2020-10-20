Владивосток, , 09:59 — REGNUM В Черниговском районе Приморья бойцы «АвиаПоиска» в минувшие выходные обнаружили на месте падения в 1945 году транспортного самолёта Ли-2 человеческие останки и разные вещи.

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Удалось локализовать место в районе села Горный Хутор, где находятся останки членов экипажа.

«Самолёт падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жёстко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов. Останки лежат вперемежку с компрессионными кольцами двигателей, свечами и кусками навесного моторного оборудования. В 1960-е годы прямо по месту, где была носовая часть самолёта, проложили лесную геологическую дорогу, просто засыпав останки людей грунтом», — написали в Instagram поисковики.

Бойцам пришлось в прямом смысле аккуратно выковыривать находки из дороги. Помимо человеческих останков обнаружены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа, пряжка от привязных ремней сиденья, ременная офицерская пряжка ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1.

Поисковые работы будут продолжены. Бойцы намерены полностью собрать останки, установить обстоятельства катастрофы и личности погибших, а также с почестями предать их земле.

У поисковиков много вопросов по одной из самых загадочных авиакатастроф, произошедших в августе 1945 года во время войны с Японией. На данный момент известно, что Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания, высадил десант в Гирине 21 августа 1945 года, а потом пропал без вести, не возвратившись на аэродром «Мучная» (Черниговка, Приморский край).

По воспоминаниям местных жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, их доставили на телеге в село и захоронили на окраине. А из данных Центрального архива Министерства обороны следует, что в период с 9 июля по 2 сентября 1945 года в составе 281-го ОТАП погибли 9 человек, составляющие один экипаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на дне Енисея найден обломок предположительно бомбардировщика А-20 «Бостон», поставленный в СССР во время Великой Отечественной войны по программе «Аляска-Сибирь». В апреле 1943 года «Бостон» потерпел катастрофу и упал в Енисей в районе железнодорожного моста.