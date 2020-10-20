Тбилиси, , 09:56 — REGNUM В Грузии только небольшая группа населения прививается от гриппа, так как в стране нет культуры вакцинации. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 октября заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Он отметил, что в Грузию больше недели назад привезли 25 тысяч доз прививок от гриппа, и за это время только 3,5 тысячи из них были освоены. В этом году решено закупить 300 тысяч доз, что гораздо больше, чем Грузия закупала ранее, но намного меньше, чем число жителей страны, так как многие отказываются от прививок.

«Если сегодня в стране будет 1,5 миллиона доз вакцины, около 70% мы не сможем использовать, поскольку у нас нет культуры вакцинации. Будет 300 тысяч доз вакцины от гриппа — посмотрим, сколько человек сделает прививку. Конечно, понятно, что в условиях коронавируса прививку сделают гораздо больше людей», — заявил Гамкрелидзе.

Он добавил, что в предыдущем году, когда Грузия закупила 100 тысяч доз вакцины от гриппа, то около 500 из них не были использованы, несмотря на информационную кампанию и объявление «бесплатных» дней вакцинации.

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в это году будет закуплено больше доз вакцины от гриппа, так как ожидается более высокий спрос на препарат у населения. В первую очередь планируют вакцинировать группы, входящие в «зону риска» из-за коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач сравнил эпидемиологическую ситуацию в Грузии и в странах ЕС

Читайте развитие сюжета: В Грузии сообщили о проблемах лечения пациентов с COVID-19 на дому