Париж, , 09:55 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 33 623 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 146 пациентов. Об этом в понедельник, 19 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 243 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 910 тыс.

Ранее, 18 октября, во Франции было зафиксировано более 29 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 15 октября жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон контактировала с человеком, зараженным вирусом SARS-CoV-2, чье имя не разглашается. 19 октября Первая леди Франции ушла на самоизоляцию.

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