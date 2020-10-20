Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM На Камчатке моногоспитали для лечения пациентов с коронавирусом развернут в 1-й городской больнице и Елизовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Читайте также: На Камчатке не хватает коек для новых пациентов с COVID-19

Из-за сложной эпидобстановки и сокращения свободного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом принято решение завершить плановую госпитализацию в 1-й городской больнице и развернуть на её базе моногоспиталь.

В Елизовском районе больница для лечения пациентов с лёгкой формой COVID-19 будет открыта на 30-м километре. Там сейчас завершаются работы по замене системы отопления и пожарной сигнализации.

Помимо этого, в регион в ближайшее время доставят ещё 15 аппаратов ИВЛ.

По состоянию на 20 октября, на Камчатке создано 330 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободны — 57. Увеличивать число ковидных коек в крае начали с прошлой неделе, когда осталось катастрофически мало незанятых мест.

Как сообщало ИА REGNUM, с больными COVID-19 на Камчатке работают детская инфекционная больница, Центр СПИД, больница в посёлке Озерновском, Кожно-венерологический диспансер. На минувшей неделе к числу таких учреждений из-за нехватки койко-мест была добавлена городская больница №2.