Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге на наличие коронавирусной инфекции протестировали 32 259 человек, сообщили 20 октября в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Это почти на семь тысяч больше, чем было обследовано сутками ранее, в выходной день, и сопоставимо с объемом тестирований в будние дни на прошлой неделе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него находттся 3901 человек. Из них 65 человек — в обсерваторе, 864 — контактные лица без симптомов, 2972 больных — на самоизоляции.

Напомним, за 18 октября было зафиксировано 686 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 19 октября ожидаются в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге поставлен новый антирекорд по заражению коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Петербурге за сутки коронавирус нашли почти у семисот человек