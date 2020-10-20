Москва, , 09:47 — REGNUM К 20 октября только 0,32% российских школ ушли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

На данный момент карантинные меры введены в 126 школах в 36 регионах России. Этот показатель остался на том же уровне, что и в конце предыдущей недели. При этом в десяти регионах школы вышли из карантина.

Доля школьников, которые обучаются в закрытых классах, составляет 1,16%, что на 0,19% выше показателей 16 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В новосибирских школах 130 классов вернули с «удалёнки»