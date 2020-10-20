Лос-Анджелес, США, , 09:37 — REGNUM В игре Call of Duty: Warzone стартует особое праздничное событие под названием «Призраки Верданска». Об этом сообщалось 19 октября на официальном YouTube-канале франшизы Call of Duty.

В рамках события погибшие игроки будут превращаться в зомби и атаковать других геймеров. «Призраки Верданска» продлятся с 20 октября по 3 ноября 2020 года.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это игра в жанре «королевская битва», созданная на основе Call of Duty: Modern Wafare. Её релиз состоялся 10 марта 2020 года.

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